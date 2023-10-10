"الخطوط المغربية" تطرح مناقصة لشراء 200 طائرة

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، إن الشركة ستطرح مناقصة بحلول نهاية العام لشراء 200 طائرة لتسلم في غضون 10 سنوات، لتلبية الطلب المتزايد من السياح قبل كأس العالم 2030.

وقال عدو يوم الاثنين في حديث مع "رويترز" إن الشركة تسعى لشراء طائرات أغلبها للرحلات المتوسطة لكنها ستشتري أيضاً طائرات للمسافات الطويلة والقصيرة لتعزيز قدرتها التنافسية في سوق إفريقية متنامية.

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والمناقصة جزء من خطة الخطوط الملكية المغربية لزيادة أسطولها أربع مرات من 50 طائرة في غضون عقد، قبل أن يشارك المغرب في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وقال عدو، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن "ما أعددناه بالفعل لعام 2030 سيضعنا في وضع جيد جداً لاستضافة كأس العالم هذا".

وتربط شركة الخطوط الملكية المغربية، إحدى أكبر شركات الطيران في إفريقيا، نحو 50 مطارا إفريقيا.

ولعبت شركة الطيران دورا رئيسيا في تيسير مسعى المغرب للاستثمار في إفريقيا، حيث تعمل البنوك الكبرى وشركات الاتصالات وشركات إنتاج الفوسفات والأسمدة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت الشركة أيضا إن توسعها يسير نحو تحقيق أهداف المغرب لجذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، ارتفاعا من 11 مليونا العام الماضي. وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.

وقال عدو إن خطط خصخصة الخطوط الملكية المغربية أو إدراجها في بورصة الدار البيضاء ليست مطروحة "في الوقت الراهن... فلنبدأ أولا بتطوير شركة الطيران وجعلها أقوى بكثير".

وقال إن الاجتماعات السنوية للمؤسسات الدولية تمثل فرصة للحصول على تمويل من صناديق الاستثمار والبنوك لدعم خطة تطوير الشركة.

وقال عدو "توجد سوق وقدرات كامنة ومستقبل وكأس العالم واستراتيجية للسياحة".