في ضربة كبيرة لحركة مطار بن غوريون.. الخطوط التركية توقف رحلاتها إلى تل أبيب

انضمت الخطوط الجوية التركية إلى قائمة متزايدة من شركات الطيران الدولية التي أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، مع تصاعد الحرب في غزة.

كانت الخطوط التركية قد سجلت ثاني أكبر عدد من الرحلات الجوية المقررة إلى إسرائيل في أكتوبر بعد شركة الطيران الإسرائيلية الرئيسية.

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وتمثل الرحلات إلى إسطنبول أكثر من ثلث الرحلات اليومية من وإلى مطار بن غوريون.

من جهتها، أكدت شركة "American Airlines" أنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 4 ديسمبر.

وأعلنت شركة "Finnair" إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 مارس.

وقالت شركة الطيران easyJet ، إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب وستراقب الوضع بهدف استئناف بعض الخدمات في الوقت المناسب.