إغلاق مطار تل أبيب بعد تعرضه إلى قصف صاروخي

أفاد مراسل قناة "العربية" بقيام السلطات في إسرائيل بإغلاق مطار تل أبيب بعد قصف صاروخي من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت صحيفة هآرتس الإأسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي حاليا في محيط تل أبيب بوسط إسرائيل.

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شركات طيران جديدة توقف رحلاتها إلى تل أبيب

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على حسابها على تيليغرام أنها تقصف مطار بن غوريون القريب من تل أبيب "برشقة صاروخية" ردا على القص الإسرائيلي للقطاع واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وما خلفه من دمار واسع ومئات القتلى.

وصباح اليوم الأربعاء؛ انضمت الخطوط الجوية التركية إلى قائمة متزايدة من شركات الطيران الدولية التي أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، مع تصاعد الحرب في غزة.

كانت الخطوط التركية قد سجلت ثاني أكبر عدد من الرحلات الجوية المقررة إلى إسرائيل في أكتوبر بعد شركة الطيران الإسرائيلية الرئيسية.

وتمثل الرحلات إلى أسطنبول أكثر من ثلث الرحلات اليومية من وإلى مطار بن غوريون.

من جهتها، أكدت شركة "American Airlines" أنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 4 ديسمبر.

وأعلنت شركة "Finnair" إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 مارس.