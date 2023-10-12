سياحة
مسؤول روسي: ناقشنا الرفع المتبادل لقيود التأشيرات مع السعودية
نوفاك أكد وجود اهتمام كبير من الشركات في البلدين لتطوير التعاون المشترك
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو ناقشت مع السعودية الرفع المتبادل لقيود التأشيرات، مشيراً إن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات الروسية والسعودية لتطوير التعاون المشترك، وفق ما ذكرته "رويترز".
يشار إلى أن نوفاك قال أمس الأربعاء إن روسيا والسعودية ستناقشان الوضع في سوق النفط وأسعار الخام في ظل تصعيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
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