"البحر الأحمر الدولية" تطلق أول شركة طيران مائي في السعودية

أطلقت شركة البحر الأحمر الدولية، الشركة المطورة لوجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" شركتها الجديدة "Fly Red Sea" كأول شركة طيران مائي في السعودية.

وتم تأسيس الشركة كأول شركة طائرات مائية في السعودية.

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وستقوم الشركة بنقل الزوار عبر الجو والمياه إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة البحر الأحمر، بما في ذلك منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف".

ويتكون الأسطول الأولي لـ شركة "فلاي رد سي"، والذي يدار من قبل فريق مختص بشؤون الطيران، من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208. فيما سيتوسع الأسطول تماشياً مع مراحل تطوير الوجهة، ليصل لـ 9 طائرات مائية بحلول عام 2028، ثم 20 طائرة بحلول عام 2030.

يعتبر "مطار البحر الأحمر الدولي" المحطة الرئيسية لشركة "فلاي رد سي"، بالإضافة لوجود مدرج خاص بالطائرات المائية، متصل بشكل مباشر مع المطار، ويحتوي على صالة خاصة للزوار.

وتستوعب كل طائرة طياراً وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، كما أنها تتسع أيضاً لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.

وتنفيذاً لالتزامنا بالعمليات المستدامة، اختارت "البحر الأحمر الدولية" أن يتم تزويد أسطول الطائرات المائية بوقود الطيران المستدام منذ بداية التشغيل، كما تبحث إمكانية تصنيع طائرات مائية كهربائية بالكامل، وتواصل العمل عن كثب مع الشركة المصنعة للطائرات الكهربائية ZeroAvia لتجربة تعديل الطائرات المائية من طراز Cessna Caravan وتزويدها بتقنية الدفع الهيدروجيني الكهربائي.

وتأكيداً على الاستثمار في المواهب السعودية تم بالفعل إصدار أول ترخيص لكابتن سعودي لقيادة طائرة مائية تابعة لـ شركة "فلاي رد سي"، وتوظيف أول مهندسين متخصصين بالطائرات المائية في الوجهة.

من جهة أخرى، رحبت البحر الأحمر الدولية بأول زوارها في وجهة "البحر الأحمر".

حيث تم تشغيل "مطار البحر الأحمر الدولي" الذي بدأ باستقبال الرحلات المباشرة من الرياض الشهر الماضي - بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.