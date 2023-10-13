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مطار أبها الدولي
مطار أبها الدولي
طيران

الجاسر: مخطط مطار أبها الجديد يعزز اقتصاديات الطيران ويدعم برامج السياحة

استراتيجية الطيران المدني تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية

الرياض - واس
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رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، بمناسبة إعلان إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي.

وقال الجاسر، إن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة المملكة كونها مركزًا لوجستيًا عالميًا، يربط القارات الثلاث ما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما سيسهم كذلك في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة لتنفيذ مستهدفاتها الطموحة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأضاف منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة؛ تمثل إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي، وتشهد حاليًا العديد من المشاريع والمبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتنويع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

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وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المطار سيكون معلماً حضارياً بارزاً ونموذجاً للنقل المتكامل يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز اقتصاديات الطيران وفق أهداف استراتيجية الطيران المدني، التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر، ورفع قدرات الشحن الجوي عبر مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن.

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