الصين أول دولة في العالم تمنح سيارة أجرة طائرة شهادة صلاحية
السيارة من إنتاج شركة "إهانغ" الصينية الناشئة
منحت الصين رسميا الجمعة أول شهادة في العالم لسيارة أجرة طائرة كهربائية ذاتية القيادة، ما يشكّل إشارة إلى إمكان إعطاء ضوء أخضر قريباً للبدء بالاستخدام التجاري لهذه المركبات في هذا الدولة الآسيوية العملاقة.
وأصدرت السلطات الصينية المختصة "شهادة نوع"، تثبت أن الأمان متوافر في مركبة وأنها صالحة للاستخدام، لسيارة أجرة طائرة من إنتاج "إهانغ" الصينية الناشئة، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع النقل الجوي في المدن الآخذ في الازدهار.
وأكدت الشركة أنها أول "طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية" (eVTOL) في العالم تحصل على مثل هذه الوثيقة، ما يجعل الصين واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأوضحت الشركة في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "إدارة الطيران المدني الصينية أصدرت شهادة نوع لنظام الطائرات بدون طيار EH216-S".
وأفادت إدارة الطيران المدني بأن هذه الشهادة تشير إلى أن المركبة "تستوفي متطلبات صلاحية الطيران" و"تتمتع بمتطلبات الأمان للعمليات المأهولة"، أي مع وجود أشخاص فيها.
واشارت الإدارة إلى أن "هذا النموذج سيخضع لامتحانات التأهيل التشغيلي وسيتم وضعه رسمياً حيّز التشغيل التجاري بعد استيفاء المتطلبات".
وقال مؤسس "إهانغ" رئيسها التنفيذي هو هوازهي، لوكالة فرانس برس "نأمل في أن نصبح أول شركة في العالم، على المدى القصير، تطلق التشغيل التجاري لطائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية ذاتية القيادة".
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