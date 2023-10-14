126.7 مليار ريال الإيرادات التشغيلية لنشاط الإقامة والطعام في السعودية خلال عام

وصل حجم الإيرادات التشغيلية لنشاط الإقامة والأطعمة في السعودية خلال العام الماضي 2022 إلى نحو 126.7 مليار ريال، مسجلة نموا 4% (5.2 مليار ريال) مقارنة بالعام السابق له.

ووفقا لبيانات رسمية، انقسمت الإيرادات بالتساوي بين 52% لنشاط "الأطعمة والمشروبات"، و48% لنشاط "الإقامة"، وذلك بعد تراجع حصة "الأطعمة" بنسبة 1% لمصلحة "الإقامة".

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ونما نشاط "الأطعمة" 3%، فيما نمت إيرادات "الإقامة" 5%، كما وصل عدد المشتغلين في المجالين إلى أكثر من 675 ألف عامل، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وارتفاع الإيرادات لعام 2022 لا يقارن بالنمو الكبير خلال 2021 الذي يعد استثنائيا ووصل إلى 51% لإجمالي القطاع و103% لنشاط "الإقامة"، بعد التراجعات التي شهدها القطاع خلال فترة الجائحة.

وجاء الارتفاع بالتزامن مع نمو إنفاق السياح بنحو 76% من 116.9 مليار ريال إلى 205.6 مليار ريال، كذلك نما عدد السياح 40% عن العام السابق ليبلغ نحو 94 ألف سائح.