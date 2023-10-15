حركة الطيران في إسرائيل تقفز و"إل عال" ترفع أسعار الشحن من أوروبا 150%

كشف موقع "RadarBox.com" أن حركة الطيران لشركة "إل عال" قد ارتفعت في أعقاب القيام برحلات إضافية بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر، قامت شركة الطيران الإسرائيلية بتشغيل 145 رحلة جوية، بناءً على متوسط لمدة سبعة أيام قدمته شركة تتبع الرحلات "RadarBox"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وهذا أعلى بنسبة 116.42% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى بـ 58 حركة من مستويات ما قبل الوباء المسجلة في عام 2019.

وتعتبر النسبة المئوية للزيادات في الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر ومن 10 إلى 17 أكتوبر أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسابيع الثلاثة السابقة، ما يسلط الضوء على الرحلات الإضافية التي قامت بها شركة طيران "إل عال" في أعقاب الصراع المستمر.

كانت الرحلات الإضافية إلى مدن مثل أثينا ولارنكا ووجهات أخرى قريبة من تل أبيب هي الأبرز خلال الأسبوع الماضي حيث شهدت إسرائيل عمليات نزوح كبيرة. كما قامت الشركة بترقية المعدات من طائرة "بوينغ" 737-800 إلى طائرات 777 و787 بسبب الطلب الكبير.

في ظل كل هذه التطورات، أعلنت شركة الطيران أنها سترفع أسعار الشحن الجوي من أوروبا إلى إسرائيل بنسبة 150%، حيث قفز سعر شحن الكيلوغرام من 2.5 دولار إلى 6 دولارات، بحسب إعلام إسرائيلي.