"نيوم" تعلن عن تطوير "ليجا" الوجهة الجديدة للسياحة المستدامة

أعلن مجلس إدارة شركة نيوم، اليوم الأحد، عن تطوير "ليجا"، الوجهة السياحية الجديدة، التي ستضم ثلاثة فنادق ومرافق فاخرة ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في نيوم.

وستُقدم "ليجا" تجارب سياحية ورياضية ومغامرات استكشافية وخدمات متنوعة، تتناغم فيها مكونات الطبيعة الساحرة مع الابتكار الهندسي والتقنيات المتقدمة، وبما يدعم تنوع وثراء وجهات السياحة البيئية في المملكة.

مادة اعلانية

وتقع "ليجا" في منطقة تاريخية فريدة ذات إرث عريق في "نيوم"، وتبدأ من ساحل خليج العقبة ومياهه الساحرة في الغرب، وتمتد بين التضاريس الطبيعية، في وادٍ يتعرج بين جبالٍ يصل ارتفاعها إلى 400 متر تشكّلت منذ آلاف السنين عبر نحت المياه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويمثل الإعلان عن الوجهة الجديدة "ليجا" تأكيداً إضافياً لرؤية "نيوم" في أن تصبح وجهة جاذبة ومتنوعة في مختلف المجالات، وبما يدعم جهود المملكة لبناء قطاعٍ سياحيٍّ قوي ومستدام في إطار رؤية السعودية 2030.

وانسجاماً مع استراتيجية "نيوم" في المحافظة على القسم الأكبر من وجهاتها ومدنها كمحميةٍ طبيعية، سيتم المحافظة على 95% من مساحة "ليجا" للطبيعة، وسوف تجمع الوجهة الجديدة بين التصميم البيئي المبتكر وأحدث أساليب وتقنيات البناء لضمان اندماج المرافق والمباني بسلاسةٍ مع المناظر الطبيعية المحيطة.

وقد رُوعِيَ في تصميم الفنادق الثلاثة أن تكون ذكية ومتوائمة مع المناظر الطبيعية المحيطة بالوادي، وتعمل بشكلٍ مستدام، بما يضمن تقديم تجارب متميزة للزوار، وستضم الفنادق الثلاثة 120 غرفة وجناحاً فاخراً، بواقع 40 وحدة لكل فندق.

وجرى تصميم أولى هذه الفنادق بطريقةٍ مبتكرة لعشاق المغامرات الشيقة، حيث تتدرج أجزاءه صعوداً على حواف الوادي بانسجامٍ كاملٍ مع التضاريس الطبيعية المحيطة دون إحداث تغييرات في معالمها، وسيتيح الفندق بموقعه الفريد على قمة الوادي وجنباته المجال لممارسة رياضة تسلق الصخور، وغيرها من التجارب المثيرة في المنطقة المحيطة.

ويقع الفندق الثاني على مرتفعٍ صخري ويحتل مكاناً بارزاً في قلب أكبر واحة في الوادي، كما أنَّه يعد بوابةً لاستكشاف الوادي الممتد في المنطقة. ويمكن الوصول إلى مدخل الفندق عبر درجٍ صاعد من أسفل الوادي في رحلةٍ تزخر بالإطلالات الفريدة على الوادي وجمالياته المتنوعة، أما الفندق الثالث فهو عبارة عن ملاذٍ صحي للاسترخاء وتجديد النشاط وسط الهدوء والطبيعة الساحرة.

وتتميز واجهة الفندق بمراياها العاكسة ذات التقنيات العالية، التي تبرز جمال المناظر الطبيعية المحيطة ومنحدرات الوادي، ما يسمح بمرور المجرى الطبيعي للوادي عبر الفندق، الأمر الذي يوفر للزوار تجربةً فريدة وتفاعلية.

وستقدم "ليجا" عند اكتمالها مجموعةً واسعة من التجارب والأنشطة المميزة، بما في ذلك أحدث المطاعم الفاخرة والعصرية التي يشرف عليها طهاة عالميون، ومراكز استرخاء ومسابح بإطلالات ممتدة على أسطح الفنادق الثلاثة، كما سيتوفر في الوادي وفي الجبال المحيطة ذات المناظر الطبيعية الآسرة مسارات تمتد للمشي والتنزه رفقة مرشدين، إلى جانب مسارات ومواقع لعشاق الاستكشاف والمغامرة وهواة رياضة ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور.

يذكر أن "ليجا" تُعد أحدث وجهات نيوم، وتأتي بعد الإعلان عن المناطق الرئيسية للمشروع، التي تتضمن جزيرة "سندالة" وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، و"ذا لاين" مدينة المستقبل التي تمثل ثورة في التصميم الحضري، و"تروجينا" وجهة نيوم للسياحة الجبلية المفتوحة على مدار العام، التي تضم أول منطقة للتزلج في الهواء الطلق في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، و"أوكساچون" المدينة الصناعية التي تشكل مركزاً للصناعات النظيفة والمتطورة في نيوم.