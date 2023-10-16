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مطار بن غوريون (فرانس برس)
مطار بن غوريون (فرانس برس)
طيران

الخطوط الجوية الكورية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

6 رحلات كان مخططاً لها هذا الأسبوع

دبي - العربية.نت
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قررت الخطوط الجوية الكورية، الناقل الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع بسبب استمرار الوضع غير المستقر الناتج عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقالت الشركة إنها قررت إلغاء 6 رحلات مخطط لها هذا الأسبوع، بما في ذلك 3 رحلات من إنتشون إلى تل أبيب، و3 رحلات من تل أبيب إلى إنتشون.

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وتقوم الشركة بتشغيل رحلات مباشرة بين إنتشون وتل أبيب 3 مرات في الأسبوع (الاثنين والأربعاء والجمعة) وفق وكالة يونهاب للأنباء.

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وقررت الشركة إلغاء 3 رحلات لها من إنتشون إلى تل أبيب في الأسبوع الماضي أيضا،لكنها قامت بتشغيل رحلة واحدة فقط من تل أبيب إلى إنتشون للمساعدة في عودة المواطنين الكوريين إلى وطنهم.

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