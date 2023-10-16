تكليف "البحر الأحمر الدولية" بتطوير وتجديد "مطار الوجه" في تبوك السعودية

كشفت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لمشروعي "البحر الأحمر" و"أمالا" في السعودية عن المشروع الأول في محفظة مشاريعها الموسّعة والذي يتضمن تكليفها بأعمال تطوير وتجديد "مطار الوجه" (EJH) الذي يقع في منطقة تبوك شمال السعودية.

وبحسب بيان للشركة، فإن هذا التطوير يركز على تجديد المطار وتطويره وفق معايير عالمية، إلى جانب تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية.

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كما تقوم "البحر الأحمر الدولية" ببناء صالة دولية جديدة سيتم الكشف عن تصاميمها قريباً، مما سيرفع جاهزية "مطار الوجه" لتقديم المزيد من الرحلات المباشرة التي ستخلق حراكاً اقتصادياً تستحقه المنطقة، وتوفر فرصاً وظيفية للمجتمع المحلي.

وسيكون المطار قادراً على خدمة المشاريع التي يتم تطويرها في المنطقة ككل، كفرصة أن يكون بوابة جديدة لـوجهة "أمالا" التي تقوم الشركة أيضاً بتطويرها، بالإضافة لفرصة أن يصبح منصة جديدة لعمليات تشغيل شركة "فلاي رد سي" التابعة لـ "البحر الأحمر الدولية" وهي أول شركة طائرات مائية بالسعودية، وهذا أيضاً سيزيد من ربط المنطقة ببعضها البعض.

وينضم هذا المشروع إلى قائمة طموحة من مشاريع الطيران التابعة للشركة، حيث استقبل "مطار البحر الأحمر الدولي" الشهر الماضي أول رحلة تجارية داخلية قادمة من الرياض ضمن رحلات أسبوعية تمت جدولتها.

وكجزءٍ من أعمال التطوير الجارية في "مطار الوجه"، سيتم نقل 4 رحلات تشغّلها الخطوط الجوية السعودية من "مطار الوجه" إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" وهي من مدينتي الرياض وجدة؛ فاعتباراً من تاريخ 29 أكتوبر، ستقلع الرحلات من "مطار الملك خالد الدولي" إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" كل يوم خميس قبل أن تعود مرة أخرى في نفس اليوم إلى الرياض، بينما ستصل الرحلة الثانية من الرياض يوم السبت إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" لتعود في مساء نفس اليوم، وستصل رحلة ثالثة من الرياض يوم الأحد من كل أسبوع صباحاً، وتغادر "مطار البحر الأحمر الدولي" صباح نفس اليوم.

ومن جدة، ولأول مرة، سيبدأ "مطار البحر الأحمر الدولي" باستقبال الرحلات أسبوعياً كل خميس وأحد من وإلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي"، وسيتم تشغيل الرحلات يوم الخميس لتعود مرة أخرى إلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي" في نفس اليوم. كما ستصل رحلة كل يوم أحد إلى "مطار البحر الأحمر الدولي" صباحاً لتغادر عائدةً إلى "مطار الملك عبد العزيز الدولي" صباحاً في نفس اليوم.