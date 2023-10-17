طيران
الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها من مطار صنعاء
مسؤول: الشركة نظمت 6 رحلات أسبوعية إلى عمّان
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قال مسؤولون يمنيون إن شركة الخطوط الجوية اليمنية استأنفت رحلاتها التجارية الدولية من مطار صنعاء اليوم الثلاثاء بعد خلاف بين طرفي الصراع في البلاد حول أموال الناقلة الوطنية.
وعلقت الشركة الشهر الماضي الرحلات الجوية التجارية الوحيدة من العاصمة اليمنية.
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وقال مسؤولان، أحدهما مدير مبيعات الشركة محسن حيدرة، إن الرحلات الجوية استؤنفت اليوم الثلاثاء وإن طائرة أقلعت في وقت مبكر اليوم بعد أن ظلت عالقة في مطار صنعاء منذ الشهر الماضي.
وقال حيدرة إن الشركة نظمت 6 رحلات أسبوعية إلى عمّان.
ولم يتضح ما إذا كان النزاع جرى حله.
وأعيد فتح مطار صنعاء في أبريل/نيسان 2022، بعد اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة.
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