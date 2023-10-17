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مصر توقع اتفاقاً مع شركة صينية لتطوير مطار القاهرة الدولي

يستهدف الاتفاق الإطاري إنشاء مطار محوري دولي

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ اتفاقا إطاريا بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي.

وحسب بيان مجلس الوزراء المصري، يستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة.

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كما يستهدف الاتفاق تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر، ويهدف ذلك المشروع أيضا لتنفيذ الكثير من الأعمال التي تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتُحقق متطلباتها في المستقبل.

مطار القاهرة الدولي يشهد أعلى معدلات تشغيل يومية منذ إنشائه سياحة وسفر طيران مطار القاهرة الدولي يشهد أعلى معدلات تشغيل يومية منذ إنشائه

جاء توقيع هذا الاتفاق على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، أمس الثلاثاء.

والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 في تصنيف "غلوبال فورشن 500" على العالم، كما صُنفت رقم 1 في العالم بين أكبر 250 شركة مقاولات عالمية في تصنيف "ENR" بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

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