مصر توقع اتفاقاً مع شركة صينية لتطوير مطار القاهرة الدولي
يستهدف الاتفاق الإطاري إنشاء مطار محوري دولي
وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ اتفاقا إطاريا بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي.
وحسب بيان مجلس الوزراء المصري، يستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة.
كما يستهدف الاتفاق تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر، ويهدف ذلك المشروع أيضا لتنفيذ الكثير من الأعمال التي تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتُحقق متطلباتها في المستقبل.
جاء توقيع هذا الاتفاق على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، أمس الثلاثاء.
والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 في تصنيف "غلوبال فورشن 500" على العالم، كما صُنفت رقم 1 في العالم بين أكبر 250 شركة مقاولات عالمية في تصنيف "ENR" بتاريخ 5 أكتوبر 2023.
-
الرئيس التنفيذي: أرامكو تدرس استثمارات إضافية في الغاز الطبيعي المسالأكد أن خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 على الطريق الصحيح طاقة
-
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً"سامسونغ " تواصل هيمنتها على السوق وتستحوذ على خمس المبيعات شركات
-
العراق يفتح صالة للبنوك في أحد مطاراته لبيع الدولار للمسافرينضمن إجراءات للسيطرة على سوق صرف العملة اقتصاد