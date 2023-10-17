"آرتشر للطيران" توقع اتفاقاً مع "أبوظبي للاستثمار" لإطلاق التاكسي الطائر في الإمارة

أعلنت شركة "آرتشر للطيران"، المتخصصة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عن توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي، كما أعلنت الشركة عن خططها لبدء عمليات التاكسي الجوي في أبوظبي.

ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم "آرتشر للطيران" بمجموعة من الحوافز التي ستمكن الشركة من تأسيس مقرها الدولي الأول ومرافقه التصنيعية ضمن مجمع صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الجديد في أبوظبي.

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وجرى توقيع الاتفاقية اليوم بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "آرتشر للطيران"، حيث أكد الطرفان، إلى جانب العديد من المشاركين الآخرين في صناعة الطيران في المنطقة، بما في ذلك "فالكون للطيران" و"غال أمروك"، على دعم هذه المبادرة الاستراتيجيةوفق "وام".

وتعمل"آرتشر للطيران" مع شريك التصنيع العالمي "ستيلانتيس"، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المحليين في دولة الإمارات، لبناء قدراتها في مجال تصنيع الطائرات، وتأسيس مركز للتميز الهندسي في أبوظبي والذي سيركز على تطوير وتنفيذ الجيل القادم من أنظمة الطيران المتقدمة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ،سيف محمد السويدي إن الهيئة قامت مؤخراً بزيارة المقر العالمي لشركة آرتشر للطيران في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، لتفقد طائرتها من طراز في (Midnight)، والتعرف على التقدم الذي أحرزته الشركة في عملية إصدار التراخيص اللازمة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية.

وأضاف"نهدف في الهيئة العامة للطيران المدني للموافقة على استخدام تاكسي آرتشر الجوي وترخيصها في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجرد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ونتطلع للتعاون معهم لجلب التاكسي الجوي الكهربائي إلى الدولة".

و قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة بدر سليم سلطان العلماء "إن إطلاق عمليات التاكسي الجوي الكهربائي في دولة الإمارات سيساهم في التخفيف من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير آلاف الوظائف في المنطقة على مدار العقد المقبل".

وقد نجحت "آرتشر للطيران" في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من التمويل حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من نخبة من الشركات الاستثمارية في قطاع الطيران مثل مبادلة كابيتال، ويونايتد إيرلاينز، وستيلانتيس، وبوينج.

وقال آدم غولدشتاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران": "نتطلع للإعلان عن هذا التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإطلاق عملياتنا في أول سوق دولي لنا خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وتخطط آرتشر للطيران للعمل الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس عمليات تصنيع وإدارة التاكسي الجوي في المنطقة".

وتعمل "آرتشر للطيران" مع العديد من الشركاء الصناعيين في دولة الإمارات لدعم خططها الرامية لإطلاق عملياتها في الدولة بحلول العام 2025.

ووقعت الشركة اليوم مذكرات تفاهم مع شركة "فالكون للطيران" التي ستقوم بتشغيل التاكسي الجوي في إمارتي دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى شركة "غال أمروك" التي ستوفر خدمات الدعم والصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لطائرة آرتشر (eVTOL).

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فالكون للطيران": "نجحت شركة فالكون للطيران في ترسيخ مكانتها واكتساب سمعة واسعة في مجال نقل الركاب بطائرات الهليكوبتر في دولة الإمارات منذ ما يقرب عقدين من الزمن. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية مع شركة آرتشر للطيران إلى مواصلة توفير خدمات تنقل عالمية في التاكسي الجوي الكهربائي بالكامل في دولة الإمارات خلال العقود القادمة".

وتهدف "آرتشر للطيران" لتطوير تجارب السفر في المناطق الحضرية، واستبدال رحلات السيارات التقليدية التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة برحلات التاكسي الجوي الكهربائية التي تستغرق من 10 إلى 20 دقيقة، والتي تحافظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة والاستدامة، فضلاً عن خفض مستويات الضوضاء وتحقيق التنافسية العالية من حيث التكلفة مقارنة بخدمات النقل البري.

وتتسع طائرة (Midnight) لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، وقد صممت للقيام برحلات سريعة ومتتالية وبالحد الأدنى من وقت شحن المحرك المستغرق ما بين الرحلات.