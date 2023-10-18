إخلاء ستة مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديد باعتداءات

أخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".

وأوضح مصدر في الشرطة أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أي شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

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ولا تشمل هذه الإجراءات أي مطار باريسي، فيما أوضح مكتب الإعلام في مطار نيس: "كان هناك إنذار فقط بوجود طرد مشبوه ما تطلب فرض طوق أمني. لكن كل شيء عاد إلى طبيعته"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

من جهته، أكد متحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليات إخلاء محطات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات- ليل وليون وتولوز وبوفيه (بشمال باريس) لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل على الفور.

وبحسب لوحة المعلومات الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت، فإن ثلاثة مطارات شهدت تأخيرات كبرى بعد الظهر وهي تولوز-بلانياك (جنوب غرب) وليل ليكين (شمال) وبوفيه-تيليه.

في مطار برون وهو مطار أعمال "تم تبديد الشكوك، واستؤنفت حركة الملاحة" كما أوضحت إدارة المطار.في ليل "تم إخلاء المحطة حوالى الساعة 10,30" بحسب ناطقة.

وورد على موقع مطار ليل على الإنترنت أنه تم تحويل مسارات الرحلات الآتية من مراكش وجنيف وقسنطينة والتي كان من المقرر أن تهبط بين الساعة 11,05 و 11,40. وأوضح المطار على منصة "إكس" أن: "أجهزة أمن الدولة موجودة في المكان".

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول في هجوم يشتبه أنه من تنفيذ إسلامين متشددين.

وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، أمس الثلاثاء لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال أربعة أيام.