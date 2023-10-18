طيران الإمارات
طيران الإمارات تسعى للحصول على وقود مستدام من شركة تكرير فنلندية
لتشغيل رحلاتها المغادرة من مطاري أمستردام وسنغافورة الدوليين
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عززت شركة طيران الإمارات شراكتها مع "نيستي" للحصول على أكثر من 3 ملايين غالون من الوقود المستدام من إنتاج شركة التكرير الفنلندية.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الأربعاء، إن الناقلة التابعة لحكومة الإمارة ستستخدم مزيجا من وقود الطيران المستدام نيستي ماي مع الوقود التقليدي لتشغيل رحلاتها المغادرة من مطاري أمستردام شيبول وسنغافورة شانغي الدوليين خلال عامي 2024 و2025.
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وأضاف البيان أن الشراكة الموسعة ستوفر أكبر كمية من وقود الطيران المستدام لناقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وبحسب البيان فإن طيران الإمارات ستقوم قبل نهاية العام الحالي بتحميل وقود الطائرات المستدام من مركزها في دبي للمرة الأولى.
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