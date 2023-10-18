نمو أرباح الفنادق الكويتية 50% على أساس سنوي

قالت شركة "الفنادق الكويتية"، اليوم الأربعاء، إن أرباحها الصافية زادت بمقدار الضعف على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 289.56 ألف دينار، مشيرة إلى زيادة في الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل.

ووفقاً لإفصاح الشركة للبورصة الكويتية، بلغت الإيرادات في الربع الثالث 1.38 مليون دينار مقابل 1.25 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 9.93%، وفق"وكالة أنباء العالم العربي".

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وقالت الشركة إن أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 857.67 ألف دينار بزيادة نسبتها 72.4% عنها قبل عام.