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طيران الشرق الأوسط لبنان (رويترز)
طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية
طيران

طيران الشرق الأوسط اللبنانية تخفض عدد الرحلات بعد تغييرات في التغطية التأمينية

أكد أن 8 طائرات فقط من أصل 22 ستعمل اعتبارا من الأسبوع المقبل

بيروت - رويترز
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قال رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت، اليوم الجمعة، إن الشركة ستخفض عدد رحلاتها بعد تغييرات في التغطية التأمينية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن 8 طائرات فقط من أصل 22 ستعمل اعتبارا من الأسبوع المقبل بسبب التغييرات في الغطاء التأميني.

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كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن شركات التأمين على الطيران ضد مخاطر الحرب أصدرت إخطارا بإلغاء الغطاء التأميني لبعض شركات الطيران التي تتخذ من إسرائيل ولبنان مقرا بسبب الصراع في المنطقة، مع بدء سريان بعض الإلغاءات بالفعل.

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