السعودية تفوز برئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، التي عقدت في أوزباكستان عن فوز السعودية برئاسة فريق عمل "إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل" التابع لمنظمة السياحة العالمية، حيث يأتي اختيارها تعزيزا لدورها الريادي والقيادي في القطاع السياحي العالمي، وتأكيدا على التزامها بتوجيه القطاع نحو مستقبل مستدام ومزدهر في لحظة حيوية لقطاع السياحة، كذلك للمجتمعات حول العالم.

وتعليقا على رئاسة السعودية لفريق العمل، أحد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن اختيار المملكة لرئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل يعد شهادة على التزام المملكة العالمي المشترك بتعزيز قطاع السياحة وتوسيعه بشكل مسؤول .

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وقال الخطيب: "في الوقت الذي تقف السعودية كداعم رئيسي لهذه الجهود، التي تجسد روح التعاون المشترك للتقدم العالمي المستدام في قطاع السياحة"، ستعمل المملكة، إلى جانب الدول الأعضاء بالفريق والمنظمة، على وضع إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لتحقيق مستقبل مشرق لقطاع السياحة العالمي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن فريق عمل "إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل" هي مبادرة أطلقتها السعودية وإسبانيا، حيث يعمل الفريق بصفته جهازا فرعيا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لرسم خارطة طريق لمستقبل السياحة العالمي.

يأتي هذا التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة المملكة في الآونة الأخيرة في أعقاب استضافة السعودية الناجحة ليوم السياحة العالمي في الرياض كونه حدثا دوليا يبرز مكانتها في استضافة مختلف الفعاليات والبرامج السياحية على المستوى الدولي بقطاع السياحة.