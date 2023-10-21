"العربية للطيران" تطلق رحلات بين إمارة الشارقة ومطار سفنكس في مصر

أعلنت "العربية للطيران" الإماراتية، عن إطلاق رحلات جوية مباشرة بين الشارقة والجيزة في مصر.

وستربط الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار سفنكس الدولي في مصر بمعدل 5 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 6 ديسمبر 2023، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

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ويعد مطار سفنكس الدولي، الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقا من الشارقة بعد مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب ومطار سوهاج الدولي.

ويخدم هذا المطار الجديد السياح الذين أصبح بإمكانهم التوجه مباشرة إلى مناطق أخرى في مصر، بما في ذلك المعالم التاريخية كالأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في الجيزة، بالإضافة إلى منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة.

ويستوعب مطار سفنكس الدولي المكوّن من مبنيين 900 مسافر في الساعة، في حين تصل سعته السنوية إلى 1.2 مليون مسافر، الأمر الذي يسهّل رحلة الركاب القادمين والمغادرين عبر المطار.

كما يهدف هذا المطار إلى تخفيف ازدحام حركة الركاب في مطار القاهرة، وكذلك تخفيف حركة المرور في العاصمة المصرية، حيث يمكن للمسافرين تجنب ما يقارب الساعتين من ازدحام الطرق خلال فترات الذروة عند اختيارهم السفر عبر مطار سفنكس الدولي.