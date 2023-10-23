بدء العمل بالتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال 2024 - 2025
وزراء السياحة بدول مجلس التعاون يعتمدون نظام التأشيرة
توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، بدء العمل بالتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال 2024 أو 2025 على حسب جاهزية الأنظمة اللازمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اعتمدوا نظام التأشيرة وسيجري مناقشة إجراءات تطبيقها خلال اجتماع وزراء داخلية المجلس لاعتمادها ثم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
كان وزير الاقتصاد الإماراتي، قد قال إن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية للسعودية، لا سيما "أننا على موعد قريب مع التأشيرة السياحية الخليجية (الفيزا السياحية) التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة".
وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي تعمل عليه الإمارات بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.
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