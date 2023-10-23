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Qatar Airways Chief Executive Akbar al-Baker أكبر الباكر
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر
طيران

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر يتنحى عن منصبه

يقود الباكر شركة الطيران الوطنية منذ 1997

دبي – رويترز
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قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الاثنين، إن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر سيتنحى عن منصبه.

ويقود الباكر شركة الطيران الوطنية منذ 1997.

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كانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن تحقيق ربح قدره 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، جزئيا بسبب استضافة البلاد كأس العالم لكرة القدم 2020.

وتسير الخطوط القطرية أسطولا من 265 طائرة إلى نحو 160 وجهة حول العالم.

الخطوط الجوية القطرية تحقق أرباحا سنوية بـ 1.2 مليار دولار بدعم من كأس العالم سياحة وسفر طيران الخطوط الجوية القطرية تحقق أرباحا سنوية بـ 1.2 مليار دولار بدعم من كأس العالم

يذكر أن الباكر من مواليد الدوحة، ويحمل شهادة جامعية في الاقتصاد والتجارة. وتولى العديد من المناصب في هيئة الطيران المدني قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً للخطوط الجوية القطرية في عام 1997.

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