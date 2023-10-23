طيران
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر يتنحى عن منصبه
يقود الباكر شركة الطيران الوطنية منذ 1997
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الاثنين، إن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر سيتنحى عن منصبه.
ويقود الباكر شركة الطيران الوطنية منذ 1997.
مادة اعلانية
كانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن تحقيق ربح قدره 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، جزئيا بسبب استضافة البلاد كأس العالم لكرة القدم 2020.
وتسير الخطوط القطرية أسطولا من 265 طائرة إلى نحو 160 وجهة حول العالم.
يذكر أن الباكر من مواليد الدوحة، ويحمل شهادة جامعية في الاقتصاد والتجارة. وتولى العديد من المناصب في هيئة الطيران المدني قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً للخطوط الجوية القطرية في عام 1997.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
المليارديرات لا يدفعون ضرائب تقريباً.. هذه حصيلة ضريبة 2% على ثروتهم!13 تريليون دولار حجم الثروة التي يملكها 2700 ملياردير عالمياً قصص اقتصادية
-
ما أسباب ارتفاع عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007؟تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات معدلات 5% للمرة الأولى في 16 عامًا، مدفوعًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على ... جرس الإغلاق
-
"إرنست ويونغ": مصارف الخليج ستحافظ على مرونتها للفترة المتبقية من 2023ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 6.18% اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية