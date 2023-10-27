الخطوط الجوية الدولية: من المبكر تحديد تأثير حرب الشرق الأوسط على الحجوزات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية لويس جاليجو، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه معرفة كيف يمكن أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على الحجوزات وتكاليف وقود الطائرات في العام المقبل، بعد أن أعلنت المجموعة عن أرباح قياسية في الربع الثالث.

وأضاف جاليجو أن الحجوزات في الربعين الأول والثاني من عام 2024 تتماشى حاليا مع التوقعات، لكن من السابق لأوانه تحديد كيف يمكن أن يتغير ذلك.

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