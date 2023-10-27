لوفتهانزا: تعليق الرحلات الجوية من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى نوفمبر

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الجمعة، تعليق رحلاتها من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل.

وأوضحت المجموعة أن الرحلات الجوية من العاصمة اللبنانية وإليها ستظل معلقة حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما سيتم تعليق رحلات تل أبيب حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

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