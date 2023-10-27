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لوفتهانزا
لوفتهانزا
الشرق الأوسط

لوفتهانزا: تعليق الرحلات الجوية من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى نوفمبر

تقرر تعليق رحلات تل أبيب حتى 30 نوفمبر

برلين - رويترز
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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الجمعة، تعليق رحلاتها من بيروت وتل أبيب وإليهما حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل.

وأوضحت المجموعة أن الرحلات الجوية من العاصمة اللبنانية وإليها ستظل معلقة حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما سيتم تعليق رحلات تل أبيب حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

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