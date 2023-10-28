ارتفاع الرحلات الجوية في الصين 34% فوق مستويات ما قبل الجائحة

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينغوا" أن هيئة تنظيم الطيران ستزيد الرحلات الداخلية 34% فوق مستويات ما قبل "كوفيد-19"، وهي خطوة من شأنها أن تعزز تعافي شركات الخطوط الجوية في البلاد بعد الجائحة.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى في الصين عن تحقيق أول أرباح فصلية منذ أكثر من ثلاث سنوات أمس الجمعة ما عزز آمال القطاع في تجاوز شركات الطيران الحكومية الثلاث الكبرى في الصين أخيرا الصعوبات التي سببتها جائحة "كوفيد-19".

مادة اعلانية

وقالت شينغوا أمس الجمعة إن إدارة الطيران المدني ستطرح خطة الطيران لموسمي الشتاء والربيع غدا الأحد والتي ستستمر حتى 30 مارس/آذار.

وأوضحت البيانات أن الخطة ستشمل 96651 رحلة داخلية أسبوعيا بزيادة 34%، مقارنة بالفترة نفسها قبل أربع سنوات إذ أضيفت 7202 من الرحلات الجديدة مع تدشين 516 خطا داخليا.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الرحلات الداخلية ستعزز الخطوط بين المطارات الإقليمية في غرب وجنوب الصين والمطارات الرئيسية في شنغهاي وبكين وقوانغتشو.