دبي لصناعات الطيران تحقق أرباحا بقيمة 200.6 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2023

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران اليوم الأربعاء تحقيق أرباح قدرها 200.6 مليون دولار في التسعة شهور الأولى من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان إنها إيراداتها الإجمالية ارتفعت 16% إلى 989.2 مليون دولار حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023 مقارنة مع 853.9 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وكانت الشركة حققت أرباحا قبل البنود الاستثنائية قدرها 203.6 مليون دولار في التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2022 لكنها تكبدت خسارة قدرها 334.3 مليون دولار بعد خصم تلك البنود، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت الشركة أن البند الاستثنائي يتعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة موجودة حاليا في روسيا كانت قد أجرتها لشركات طيران مقرها هناك. وبلغ صافي الشطب الاستثنائي قبل الضريبة 576.5 مليون دولار.

ولم تسجل الشركة أي بنود استثنائية عن أول 9 أشهر من العام الجاري.

وأضافت أن السيولة المتاحة بلغت 3.8 مليار دولار.