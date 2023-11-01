طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، تمديد تعليق رحلاتها المتجهة إلى تل أبيب والمغادرة منها حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي "نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية، وإن سلامة عملائنا وطاقمنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا الأولى".

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وأضاف البيان "لن يتم قبول العملاء الذين لديهم رحلات متابعة لاحقة إلى تل أبيب على رحلات طيران الإمارات الملغاة للسفر من نقطة مغادرتهم حتى إشعار آخر".

وبحسب البيان، فإنه "يجب على العملاء المتأثرين بتعليق الرحلات الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على البدائل أو استرداد الأموال أو الإلغاء أو لإعادة حجز خط سير رحلاتهم، ويُنصح المسافرون بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز لتلقي إشعارات التحديث".

جدير بالذكر أن شركة طيران الإمارات، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبر.

وقالت الشركة في بيان "نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية، وإن سلامة عملائنا وطاقمنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا الأولى".