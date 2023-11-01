"أور هابيتاس" تعتزم إنشاء 3 فنادق في "ليجا" الوجهة السياحية بـ"نيوم"

أعلنت علامة الفنادق المستدامة "اور هابيتاس" بالتعاون مع نيوم عن إضافة ثلاثة فنادق جديدة إلى محفظة مشاريعها، والتي ستقام في "ليجا" الوجهة السياحية المستدامة والأحدث في نيوم، شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، فإن "ليجا" ستحيي مفهوم السياحة البيئية، حيث يتم تطوير هذه الوجهة ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في نيوم والتي يصل ارتفاعها إلى 400 متر، وتشكلت منذ آلاف السنين بفعل العوامل الطبيعية عبر نحت المياه.

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يقع أول فندق على بعد حوالي 2.8 كم من مدخل "ليجا".

وستضم فنادق اور هابيتاس المصممة من قبل أبرز المهندسين المعماريين في العالم، 120 غرفة وجناحاً.

وهذه الفنادق الثلاثة هي: فندق المغامرات، وفندق الواحة، بالإضافة إلى فندق رفاه الصحة.

وستوفر الفنادق الثلاثة في ليجا توازنًا بين جمال الطبيعة وأحدث التصاميم المعمارية، حيث إن 95% من منطقة "ليجا" ستحافظ على طبيعتها.

وتماشيا مع الطموح المشترك بين هابيتاس وقسم تطوير الفنادق في نيوم في إعادة تعريف مستقبل الضيافة، تم الإعلان عن هذا المشروع لأول مرة عبر تصاميم بتقنية "ميتافيرس" أعدت خصيصا لهذا الغرض.