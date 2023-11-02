سكان هذه الدولة سيصبحون رابع أكبر المنفقين على السفر بحلول عام 2030

من المتوقع أن يصبح سكان الهند رابع أكبر منفقين على السفر على مستوى العالم بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير حديث صادر عن "Booking.com" و"McKinsey".

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن السفر للاستمتاع يمثل حوالي 1% فقط من إجمالي الرحلات التي قام بها الهنود العام الماضي. وأن هذه التوقعات قد تستمر حتى عام 2030.

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وبناءً على توقعات التقرير، سيتم تنفيذ 5 مليارات رحلة في عام 2030 عالمياً.

ووفقًا لأبحاثهم لعام 2019، كانت الولايات المتحدة والصين وألمانيا هي الدول الثلاث الأكثر إنفاقًا على السفر عالميًا، بينما جاءت الهند في المركز السادس.

كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على الرحلات الخارجية من حوالي 25% إلى 35%، حسبما أظهرت الدراسة.

ومن المقدر أن يقوم المسافرون الهنود بخمسة مليارات رحلة إضافية بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على السفر والسياحة إلى 410 مليارات دولار بحلول ذلك الوقت. وأظهر التقرير أن هذه زيادة بأكثر من 170% من 150 مليار دولار في عام 2019.

ومع دخول المزيد من الناس إلى سوق العمل، فإن نصيب الفرد من إنفاق الأسر المعيشية في البلاد سوف يرتفع وقد يفوق الاقتصادات الآسيوية النامية الأخرى مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند.

تم إنفاق أكثر من 200 مليار دولار في العقد الماضي لتحسين قطاع النقل في الهند، وتضاعف عدد المطارات في البلاد منذ عام 2014، حسبما ذكر موقع "Booking.com" و"McKinsey".

وأظهر التقرير أنه للاستعداد للشهية المتزايدة للسفر، طلبت شركات الطيران الهندية أكثر من ألف وحدة من الطائرات، ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى ما بين 1500 و1700 وحدة بحلول عام 2030.

اشترت شركة الطيران الوطنية الهندية، في يونيو، 470 طائرة "إيرباص" و"بوينغ" كجزء من برنامج توسيع أسطولها الذي تبلغ قيمته 70 مليار دولار.

وأظهر الاستطلاع أنه على الرغم من الزيادة في القوة الشرائية، فإن الهنود ما زالوا يفضلون السفر محليا.