دولة تلغي تأشيرات الدخول لكل الأفارقة

أعلنت رواندا يوم الخميس، أنها ستسمح للأفارقة بدخول البلاد بدون تأشيرة، لتصبح أحدث دولة في القارة تعلن عن مثل هذا الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز حرية حركة الأشخاص والتجارة لتضاهي منطقة شنغن الأوروبية.

أدلى الرئيس بول كاغامي بهذا الإعلان في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث أكد على إمكانات إفريقيا باعتبارها "وجهة سياحية" لا تزال تعتمد على 60% من السياح من خارج إفريقيا، وفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة الأمم المتحدة.

مادة اعلانية

وقال كاغامي خلال القمة العالمية الثالثة والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة "يمكن لأي إفريقي أن يستقل طائرة إلى رواندا متى رغب في ذلك ولن يدفع أي مبلغ لدخول بلدنا".

وأضاف "يجب ألا نغفل سوقنا القارية. الأفارقة هم مستقبل السياحة العالمية حيث تواصل الطبقة المتوسطة لدينا النمو بوتيرة سريعة في العقود القادمة".

وبمجرد تنفيذ القرار، ستصبح رواندا الدولة الإفريقية الرابعة التي ترفع قيود السفر على الأفارقة. الدول الأخرى التي تنازلت عن تأشيرات الدخول للمواطنين الأفارقة هي غامبيا وبنين وسيشيل.

وأعلن الرئيس الكيني ويليام روتو يوم الاثنين عن خطط للسماح لجميع الأفارقة بدخول الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدون تأشيرة بحلول 31 ديسمبر كانون أول.

وقال روتو في قمة دولية في الكونغو برازافيل "القيود المفروضة على التأشيرات فيما بيننا تعمل ضدنا. عندما لا يستطيع الناس السفر، ولا يستطيع رجال الأعمال السفر، ولا يستطيع رواد الأعمال السفر، نصبح جميعا خاسرين".

أطلق الاتحاد الإفريقي عام 2016 جواز سفر إفريقيا وسط ضجة كبيرة، قائلا إنه سينافس نموذج الاتحاد الأوروبي في "إطلاق العنان لإمكانات القارة". ومع ذلك، لم يتم إصدار وثيقة السفر إلا للدبلوماسيين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي حتى الآن.

ويقول الاتحاد الإفريقي على موقعه الإلكتروني إن جواز السفر الإفريقي وحرية حركة الأشخاص "يهدفان إلى إزالة القيود المفروضة على قدرة الأفارقة على السفر والعمل والعيش داخل قارتهم".

كما أطلق الاتحاد الإفريقي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهي منطقة تجارة حرة على مستوى القارة تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليونات دولار، وتهدف إلى إنشاء سوق موحدة لسكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وتعزيز التنمية الاقتصادية.