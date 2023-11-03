سياحة السعودية
تدشين "صالة التأشيرات السياحية" في جوازات مطار الملك عبدالعزيز
بالتعاون مع شركة مطارات جدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
دشنت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع شركة مطارات جدة، يوم الخميس، منطقة "صالة التأشيرات السياحية" لتسهيل إجراءات القادمين من خلال إصدار التأشيرة عند الوصول.
وأكد الفريق اليحيى، حرص المديرية العامة للجوازات على تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى المملكة، وتقديم تجربة متميزة وميسرة منذ وصولهم حتى مغادرتهم.
مادة اعلانية
وحضر الفاعلية مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن عبدالعزيز أبو عباه.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"المركزي" التونسي: ديون الدولة للبنوك بلغت 33.4 مليار دينارتعادل قرابة 21% من أصول القطاع البنكي اقتصاد
-
دولة آسيوية تحقق إيرادات سياحية بـ 23.8 مليار دولار خلال 10 أشهرقطاع الخدمات والسياحة نما بنسبة 6.24% ليسهم بـ 53.34% من إجمالي الناتج المحلي اقتصاد
-
وول ستريت ترتفع وسط رهانات على بلوغ الفائدة ذروتها ونتائج قويةالفيدرالي الأميركي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية