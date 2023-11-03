تدشين "صالة التأشيرات السياحية" في جوازات مطار الملك عبدالعزيز

دشنت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع شركة مطارات جدة، يوم الخميس، منطقة "صالة التأشيرات السياحية" لتسهيل إجراءات القادمين من خلال إصدار التأشيرة عند الوصول.

وأكد الفريق اليحيى، حرص المديرية العامة للجوازات على تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى المملكة، وتقديم تجربة متميزة وميسرة منذ وصولهم حتى مغادرتهم.

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وحضر الفاعلية مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن عبدالعزيز أبو عباه.