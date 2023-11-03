لافروف: روسيا مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع الكويت بشأن إلغاء التأشيرات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مهتمة بتوقيع اتفاقية مع الكويت بشأن نظام الإعفاء من نظام تأشيرة الدخول بين البلدين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع نظيره الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الجمعة: "اتفقنا اليوم على التفكير في إعداد اتفاق حكومي دولي بشأن الإلغاء الكامل لمتطلبات التأشيرة لمواطني بلدينا، ونرغب في التوقيع على هذه الاتفاقية دون تأخير".

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