تراجع الطلب على رحلات الطيران في العالم بسبب حرب غزة

أظهرت أحدث البيانات والإحصاءات المتعلقة بحركة السفر الجوي حدوث انخفاض كبير في حجوزات الطيران وحركة السفر الجوي المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وذلك منذ بدء الحرب التي يشهدها قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وانخفض الطلب على الطيران الدولي في الأسابيع الأخيرة، وفقا لبيانات جديدة، مع انخفاض كبير في الحجوزات إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب الحرب الراهنة في قطاع غزة، بحسب ما نشرت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت".

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وكانت حجوزات الطيران العالمية التي تم إجراؤها في الأسابيع الثلاثة التي تلت هجوم السابع من أكتوبر، أقل بنسبة 20% من مستويات عام 2019، وفقاً لشركة بيانات صناعة السفر (ForwardKeys).

"ويأتي هذا الانخفاض معاكساً للاتجاه الذي كان فيه الطلب يتزايد بشكل حاد بعد انخفاض السفر الجوي الدولي خلال فترة وباء كورونا"، بحسب ما تقول "فايننشال تايمز".

وحصدت شركات الطيران أرباحا وفيرة على مدى الأشهر الستة الماضية بفضل الطلب القوي على السفر بأسعار التذاكر المرتفعة، لكنها واجهت تساؤلات مستمرة حول ما إذا كانت الحجوزات ستضعف خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. وأعلن عدد قليل من شركات الطيران عن تباطؤ في الطلب، على الرغم من أن العديد منها، بما في ذلك شركة "رايان إير" الأوروبية، حذرت من أن توقعاتها تعتمد على الأحداث الجيوسياسية.

وقال أوليفييه بونتي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "فوروارد كيز"، إن الحرب "عرَّضت للخطر اتجاه التعافي القوي في الطلب الذي شهدناه طوال العام".

وأضاف: "هذه الحرب من شأنها أن تمنع الناس من السفر إلى المنطقة، لكنها أضعفت أيضاً ثقة المستهلك في السفر إلى أماكن أخرى أيضاً".

وقطعت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل في أعقاب الهجمات، فيما زادت المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقاً. لكن بيانات الرحلات الجوية تقدم واحدة من أولى المؤشرات حول كيفية تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي على السفر الجوي على نطاق أوسع.

ويتم استخلاص البيانات من قاعدة بيانات التذاكر على مستوى الصناعة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتشمل شركات الطيران الوطنية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة والخليج.

وكانت الضربة التي لحقت بالرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط هي الأكثر دراماتيكية، حيث انخفضت الحجوزات بنسبة 26% عن المستويات التي كانت في 2019. وهو ما أدى الى انخفاض أسعار التذاكر إلى العديد من دول المنطقة مثل مصر والأردن.

كما تأثرت حجوزات الرحلات الجوية الخارجية من الولايات المتحدة، حيث انخفضت بنسبة 10 نقاط مئوية من 6% فوق مستويات عام 2019 إلى 4% أدناه.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة إن عدد السياح الأميركيين ينخفض عادة خلال أوقات الصراعات الجيوسياسية، وهو النمط الذي تكرر باستمرار منذ حرب الخليج في التسعينيات.

وقال جون ستريكلاند، مستشار صناعة الطيران، إن العديد من الاتجاهات الأخرى يمكن أن تؤثر على حجوزات الرحلات الجوية العالمية، بما في ذلك الضغوط التضخمية على المستهلكين.