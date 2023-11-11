رحلات طيران بسعر تذكرة سينما.. ماذا يحدث في أميركا؟

لدى شركات الطيران رقم قياسي يبلغ 260 مليون مقعد جاهزة للملء هذا الربع، وللقيام بذلك، فإنها تقدم أسعاراً تساوي تقريباً سعر تذكرة سينما.

وعلى سبيل المثال، عرضت شركة الطيران الأميركية "ساوث ويست"، الشهر الماضي، أسعاراً في اتجاه واحد بقيمة 29 دولاراً للرحلات الجوية في الصباح الباكر أو في الليل، وهو مجرد مثال واحد على خصم شركات الطيران لفترات خارج أوقات الذروة.

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وقال كبير المسؤولين التجاريين في ساوثويست، رايان جرين، للصحفيين في منتدى Skift Aviation في وقت سابق من هذا الشهر: "أود أن أصف مقدار الخصومات أو المبيعات التي نقوم بها اليوم بأنها أكثر قليلاً من المعتاد".

وأضاف جرين أن زيادة قدرة الصناعة في الأشهر الأخيرة تعني أن هناك المزيد من المقاعد الشاغرة، على الرغم من أن متوسط أجرة الناقل ارتفع في الربع الأخير مقارنة بالعام الماضي.

وفي الوقت نفسه، عاد المسافرون بغرض الترفيه إلى حد كبير إلى أنماط الحجز الأكثر تقليدية بعد سنوات من التقلبات الوبائية في الطلب، مما ترك شركات الطيران تبحث عن طرق لملء الطائرات خارج العطلات أو فترات السفر الشهيرة الأخرى.

وخصصت شركات الطيران رقما قياسيا قدره 259.8 مليون مقعد للرحلات الداخلية في الربع الرابع، بزيادة حوالي 8% عن العام الماضي، على 1.86 مليون رحلة، بزيادة 6% عن عام 2022، وفقا لشركة بيانات الطيران سيريوم.

ويمثل تحقيق التوازن الصحيح في غير موسمها تحدياً لشركات الطيران، التي تحقق غالبية إيراداتها في الربعين الثاني والثالث خلال فصلي الربيع والصيف المزدحمين.

وسجلت معظم شركات الطيران الكبرى إيرادات قياسية وطلباً قوياً خلال تلك الفترات، حيث أبلغ بعض المديرين التنفيذيين عن نمو أعلى للوجهات الدولية مقارنة بالوجهات المحلية.

انخفاض الأسعار

وأظهرت قراءة التضخم في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر انخفاض أسعار تذاكر الطيران بأكثر من 13% عن العام السابق، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام.

وقالت شركة JetBlue Airlines إن متوسط الأسعار انخفض بأكثر من 12% في الربع الثالث خلال نفس الفترة من عام 2022 إلى 201.73 دولاراً.

بينما قال شركة طيران سبيريت إيرلاينز إن الأسعار انخفضت بنسبة 28% تقريباً عن العام السابق إلى 48.73 دولاراً، على الرغم من أن الإيرادات غير المتعلقة بالتذاكر، والتي تشمل الإضافات مثل رسوم اختيار المقاعد والحقائب المسجلة، ارتفعت بنسبة 1% إلى 67.70 دولاراً.

وقالت شركة فرونتير إيرلاينز ذات الخصم الكبير إن متوسط الأسعار بلغ ما يزيد قليلاً عن 39 دولاراً في الربع الأخير، بانخفاض 32% عن العام الماضي.

إعادة النظر في القدرات

وأدى انخفاض قوة التسعير في فترات خارج أوقات الذروة إلى إجبار شركات الطيران على إعادة التفكير في المكان الذي تنشر فيه طائراتها.

وتخطط شركة Southwest لإبطاء نموها العام المقبل لمعالجة أنماط الطلب المتغيرة، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي بوب جوردان وصف الطلب في مكالمة الأرباح أواخر الشهر الماضي بأنه "قوي".

وقال جوردان خلال منتدى Skift للطيران: "إن القدرة هي أثمن سلعة لديك لتحقيق الإيرادات، وعليك نشر هذه القدرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة مقابل الطلب".