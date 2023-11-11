"طيران الرياض" تستعد لطلب 100 طائرة "بوينغ ماكس" لبناء أسطولها

تقترب شركة طيران الرياض السعودية الجديدة التي تبني أسطولًا من الصفر، من طلب شراء ما يصل إلى 100 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس"، حيث تضيف شركة النقل طائرات قصيرة المدى إلى أسطولها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتدرس شركة النقل، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تقديم طلب مؤكد لشراء 50 طائرة إلى جانب عدد مماثل من الخيارات في وقت مبكر من معرض دبي للطيران الذي يبدأ يوم الاثنين، حسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المناقشات سرية.

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وقالت المصادر لوكالة "بلومبرغ" إن المناقشات النهائية مستمرة، وقد يتغير العدد قليلاً.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس، الأسبوع الماضي، أن الشركة ستعلن عن صفقة لشراء عدد "كبير" من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة.

وعُين الرئيس السابق لشركة الاتحاد للطيران في مارس/آذار الماضي رئيسا لطيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وبعدما طلبت طيران الرياض 72 طائرة من طراز بوينغ 787 عريضة البدن، قال دوغلاس إن الطائرات ضيقة البدن هي التالية.

ويأتي تأسيس شركة طيران وطنية سعودية ثانية إلى جانب الشركة الوطنية الحالية في إطار خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وعبر دوغلاس عن ثقته في أنه سيكون هناك طلب على السفر.