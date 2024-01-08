قبل حجز رحلتك.. هكذا ستتحرك أسعار تذاكر الطيران في عام 2024

قد ينتهي قريبًا النمو "الدراماتيكي" لصناعة الطيران من عودة فتح الاقتصاد بعد وباء كورونا، حيث تُظهر مراجعة للعديد من التقارير المتعددة استقرار القطاع عبر العديد من المقاييس الرئيسية، مع انتهاء النمو السريع وبدء عصر جديد من الحياة الطبيعية.

وجاء في تقرير صدر في ديسمبر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "من المتوقع أن يمثل عام 2024 نهاية الزيادات الكبيرة على أساس سنوي التي كانت سمة من سمات التعافي في الفترة 2021-2023".

ومن المتوقع، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business"، استعادة سعة الطيران العالمية، حيث من المتوقع أن تنقل حوالي 40 مليون رحلة جوية (مقارنة بـ 38.9 مليون في عام 2019) رقماً قياسياً يبلغ 4.7 مليار شخص (مقارنة بـ 4.5 مليار شخص في عام 2019)، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ومع تراجع الطلب على السفر الترفيهي وانتهاء "السفر الانتقامي"، يصل العرض والطلب في صناعة الطيران التجاري إلى التوازن، مما سيساعد على استقرار أسعار الرحلات الجوية في عام 2024، وفقًا لشركة AMEX GBT Consulting.

توقعات أسعار تذاكر الطيران في عام 2024

من المتوقع أن ترتفع أسعار الرحلات الجوية العالمية بنسبة تتراوح بين 3% إلى 7% العام الحالي، حيث تواجه شركات الطيران ارتفاع تكاليف الوقود وتغييرات الاستدامة وتحديث الأسطول، وفقًا لتقرير الاتجاه العالمي الصادر عن شركة FCM Consulting للربع الثالث من عام 2023.

ومع ذلك، تتوقع عدة تقارير أخرى انخفاض أسعار الرحلات الجوية.

تتوقع شركة ترتيبات السفر BCD Travel أن تنخفض الأسعار العالمية في العام 2024، ولكن بشكل طفيف - أقل من 1% مقارنة بعام 2023 - مع انخفاض أكثر وضوحًا في أسعار الرحلات الجوية من وإلى آسيا (3% لدرجة رجال الأعمال، وحوالي 4% للدرجة الاقتصادية)، وفقًا لتقرير بعنوان: "توقعات سوق السفر 2024".

وقالت: "بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار، يجب أن نتوقع تصحيحًا متواضعًا للأسعار في بعض الأسواق في عام 2024، على الرغم من أن الأسعار الأساسية يجب أن تظل قوية بشكل عام".

ومع ذلك، يتوقع تقرير "Air Monitor 2024" الصادر عن AMEX أن تنخفض أسعار الرحلات الجوية الدولية فقط في عام 2024 - خاصة بالنسبة للرحلات الجوية بين أميركا الشمالية وآسيا. يشير التقرير إلى أن الأسعار الإقليمية ستظل مستقرة أو سترتفع قليلاً.

قد يرى المسافرون في الولايات المتحدة بعض التوفير. تتوقع شركة السفر Hopper أن تنخفض الأسعار في الولايات المتحدة – على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى، وفقًا لتقريرها "2024 Travel Outlook".

بشكل عام، لا ينبغي للمسافرين أن يتوقعوا الكثير من التغيير في عام 2024، كما يقول جون جرانت، كبير المحللين في شركة بيانات السفر OAG.

وأضاف: "سيكون هناك استمرار للوضع الراهن، مع تقلبات طفيفة فقط في أسعار التذاكر". "على الرغم من أننا قد نشهد انخفاضًا طفيفًا في الأسعار مع تراجع الطلب في الموسم المنخفض للغاية، إلا أن أساسيات قاعدة تكاليف التشغيل المرتفعة تظل [بالإضافة إلى] زيادة الرواتب وأسعار النفط وما إلى ذلك، مما يشير إلى أننا لن نشهد الكثير من التحول".

سباق التعافي

من المتوقع أن تحقق شركات الطيران التجارية في ثلاث مناطق أرباحًا في عام 2023، وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي:

أميركا الشمالية: تظل "المنطقة المتميزة" والأولى التي عادت إلى الربحية في عام 2022

الشرق الأوسط: أداء مالي قوي متوقع في عامي 2023 و2024

أوروبا: نهاية قوية متوقعة لعام 2023 على الرغم من الحربين المستمرين في غزة أوكرانيا

يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي عودة منطقة أخرى إلى الربحية وهي منطقة آسيا والمحيط الهادئ. على الرغم من العودة الكاملة للمسافرين الصينيين الدوليين، إلا أن السفر الداخلي في المنطقة، وخاصة في الهند والصين، لا يزال قوياً.

ومن المتوقع أن يظل كل من أميركا اللاتينية وأفريقيا في منطقة الخسارة في 2024.

التوقعات لعام 2024

أعلنت العديد من شركات الطيران عن أرباح قياسية في عام 2023، لكن "المشهد قد يبدو أقل ملاءمة في عام 2024"، وفقًا لـ Air Monitor 2024 من AMEX.

ربما يكون النمو الاقتصادي العالمي العام الماضي، في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، قد حدث بسبب تأخير، وليس نقص، رد فعل السوق، وفقًا لتقرير BCD Travel.

وجاء في التقرير أن "انتقال التأثيرات الخافتة الناجمة عن تشديد السياسات إلى الاقتصاد الأوسع، استغرق ببساطة وقتا أطول مما توقعه الاقتصاديون".

وحدد التقرير الضغوط الأخرى التي تواجه الصناعة، بما في ذلك المشاكل الجيوسياسية، وقضايا سلسلة التوريد، ونقص الموظفين، وارتفاع تكاليف الوقود والعمالة.

ومع ذلك، قد تدعم العديد من الرياح المواتية الصناعة هذا العام، بما في ذلك العودة التي طال انتظارها لسفر الأعمال، والتي من المتوقع أن تنتعش في عام 2024.

تشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات وأرباح الصناعة في عام 2024.

وتتوقع الجمعية أن تصل الإيرادات العالمية إلى مستوى قياسي قدره 964 مليار دولار العام المقبل، مع أرباح صافية تبلغ 25.7 مليار دولار.

وقال التقرير إن هذا سيكون هامش ربح صافي بنسبة 2.7% – بزيادة طفيفة عن هامش الربح المتوقع لعام 2023 بنسبة 2.6%.

ومع ذلك، ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي أيضًا أن الصناعة تواجه تحديات كبيرة، بدءًا من منافسة العملاء وارتفاع تكاليف التشغيل وحتى اللوائح الحكومية.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في التقرير: "يحب الناس السفر، وقد ساعد ذلك شركات الطيران على العودة إلى مستويات الاتصال قبل الوباء".