وزير الحج: عام 2023 شهد رقما قياسيا تاريخيا بعدد المعتمرين

قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، إن عدد المعتمرين خلال 2023 إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 13.55 مليون معتمر.

وأضاف في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، إن "أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ 8 ملايين و550 ألف وفي هذا العام ارتفع العدد إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".

وتابع: "أن النسخة الحالية من المؤتمر تشهد مشاركة وزراء وقيادات من أكثر من 80 دولة"، مشيرا إلى اتفاقيات الحج مع كل دولة من الدول المشاركة".

أوضح أن أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام، مقارنة مع 20 شركة بالعام الماضي.

وأفاد الوزير: "أطلقنا مشاريع تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، عملنا في العام الماضي على تدريب أكثر من 40 ألف عاملا في منظومة الحج والعمرة وهذا العام نعمل على تدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة حجاج بينت الله الحرام، كما نعمل على رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وعملنا على مبادرة لإنشاء مركز للتوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف".

وأضاف الربيعة: "قمنا بزيارة 13 دولة وأقمنا فيها معارض مع شركائنا من القطاع العام والخاص وكان لها أثر كبير في تحسين الإجراءات وفهم التحديات، وعملنا مع شركائنا على تطوير أكثر من 200 إجراء تسهل قدوم المعتمرين، كما تم السماح للمقيمين في جميع دول الخليج لإصدار تأشيرات إلكترونية لزيارة المملكة وأداء العمرة".

وذكر أنه تم العمل في الشركاء في قطاع النقل على زيادة الرحلات المباشرة من 164 وجهة إلى 216 وجهة بزيادة قدرها 32%، كما عملنا على تطوير المواقع التاريخية لإثراء التجربة.