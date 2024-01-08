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مطار بيروت
مطار بيروت
طيران

وزير: مطار بيروت يعمل بلا مشاكل.. ونعمل على معرفة مصدر ونوع الاختراق

تسبب هجوم الكتروني في تعطل نظام تفتيش الحقائب بالمطار

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، اليوم الاثنين، أن مطار بيروت يعمل بلا مشاكل وجارٍ العمل للتعرف على مصدر الاختراق الذي أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي أن الأجهزة الأمنية مستمرة في عملها لمعرفة مصدر ونوع الهجوم الالكتروني الذي وقع في مطار بيروت أمس الأحد.

وتابع قائلا إن "بعض الأضرار وقعت لكن أمكن حصرها ويجري العمل على معالجتها والأمور عادت إلى طبيعتها بنسبة 80 إلى 90%"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وكانت صحيفة النهار اللبنانية ذكرت أمس الأحد أن متسللين نجحوا في قرصنة شاشات الإعلانات الموجودة داخل المطار التي ظهرت عليها رسائل إلى حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، باسم "الرب والشعب"، تطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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