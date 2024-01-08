"الاتحاد للطيران" تتوقع ارتفاع أعداد الركاب إلى 18 مليون مسافر بحلول 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس، إن الشركة تتوقع عودة أعداد الركاب إلى مستوى 2017 البالغ 18 مليون مسافر في العام المقبل.

وأضاف نيفيس أن الشركة تتوقع أيضا زيادة عدد طائرات أسطولها إلى 160 طائرة بحلول 2030 من 86 طائرة حاليا بعدما قللت الشركة عدد طائراتها في الفترة بين 2019 و2022.

وأوضح أن أسطول الشركة يضم طائرات متنوعة، إذ يضم طائرات بوينغ 787 وبوينغ 777 وإيرباص إيه 380 وإيرباص إيه350، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار إلى أن طائرات الناقلة (المدعومة من إيه.دي.كيو القابضة) تحلق حاليا إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم وتتطلع إلى زيادة عددها إلى أكثر من 125 وجهة في إطار خطتها الاستراتيجية لعام 2030.

وقال إن الشركة ستطلق وجهات جديدة في العام الجاري، إذ ستبدأ في نهاية مارس آذار تشغيل أربع رحلات أسبوعيا إلى ولاية بوسطن الأميركية لتصبح رابع محطة لها في البلاد، كما ستبدأ تسيير رحلات إلى العاصمة الكينية نيروبي في أول مايو/ أيار.