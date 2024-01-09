تزايد الضغط على بوينغ بعد اكتشاف براغي مفكوكة بطائرات ماكس 9

تفاقمت أزمة طائرات بوينغ 737 ماكس الأخيرة بعد أن قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها عثرت على براغي مفكوكة في عدة طائرات (ماكس 9)، مما أثار مخاوف جديدة بين خبراء الصناعة بشأن كيفية تصنيع طائرتها الأكثر مبيعا.

وأوقف الهيئات التنظيمية الأميركية 171 طائرة (737 ماكس 9) بعد انفجار بمقصورة طائرة تشغلها شركة ألاسكا إيرلاينز بعد قليل من إقلاعها من مطار بورتلاند بولاية أوريغون يوم الجمعة، مما أدى إلى هبوطها اضطراريا.

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وقالت يونايتد إيرلاينز، وهي إحدى شركتي الطيران الأميركيتين اللتين تستخدمان هذا الطراز من بوينغ، إن عمليات الفحص التي أجرتها وجدت براغي مفكوكة في عدة لوحات. وزاد ذلك المخاوف بشأن عملية إنتاج 171 طائرة (ماكس 9) أوقفت عن التحليق حاليا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال مصدر لرويترز إن يونايتد عثرت على ما يقرب من عشر طائرات بها براغي مفكوكة وإن الرقم قد يرتفع.

وواجهت بوينغ العديد من مشكلات الإنتاج منذ إيقاف تشغيل عائلة (737 ماكس) في أوائل 2019 بعد حادث خلف قتلى.

وانخفضت أسهم بوينغ ثمانية بالمئة أمس الاثنين.