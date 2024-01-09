"بوينغ" تتخذ أولى خطوات إعادة طائراتها "737 ماكس 9" للخدمة

اتخذت شركة بوينغ لتصنيع الطائرات أولى الخطوات لإعادة طائراتها من طراز 737 ماكس 9 للخدمة حيث أصدرت إرشادات لشركات الطيران حول عمليات التفتيش اللازمة.

وبعد عمليات تفتيش قامت بها شركات طيران أميركية، ذكرت شركة يونايتد إيرلاينز أنها اكتشفت علامات ضعف في تثبيت بعض مخارج طائراتها من نفس الطراز في وقت يبحث المحققون عن سبب الحادث الأخير.

وأكدت بوينغ أنها ملتزمة بضمان تلبية طائراتها لمواصفات السلامة والجودة وأنها على تواصل مع شركات الطيران المتأثرة بالإضافة إلى تعاونها مع هيئة الطيران الفدرالية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حادثة طيران ألاسكا.

وكانت طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا قد هبطت اضطراريا قبل أيام بعد انفجار باب الطوارئ الخاص بها ما أدى إلى إيقاف طيران أسطول طيران بوينغ 737 ماكس 9.

من جانبه، قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إن حادث طائرة "بوينغ 737 ماكس" في الخامس من يناير يمثل انتكاسة للشركة المصنّعة، في الوقت الذي تسعى فيه لتحسين العمليات.

وأكد كلارك أن بوينغ تواجه مشاكل في مراقبة الجودة منذ فترة طويلة وهو ما يتمثل في الحادث الأخير.

في الوقت نفسه، أقر كلارك بأنه لا يوجد خيار أمام شركات الطيران لبديل عن "بوينغ" و"إيرباص" في الوقت الحالي.