"مكسيم" تستثمر 1.5 مليار جنيه لإنشاء منتجع للسياحة العلاجية في مصر

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، عقدا مع مجموعة "مكسيم" الاستثمارية لإطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في البلاد بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المنتجع الطبي الصحي، المقام على مساحة 40 فدانا، سيكون بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وستتولى مجموعة مكسيم، تطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر (منتجع نايا الصحي)، الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي.

وقال رئيس هيئة الاستثمار، حسام هيبة، إن الهيئة قامت بتنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بناحية الودي بمركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدانا، بتكلفة استثمارية بلغت 1.5 مليار جنيه، لتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل بعد التشغيل، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل.

وأضاف هيبة، أن المشروع نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص المصـري، معلنا أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء عبر إدارة وتشغيل المناطق وصيانتها، أو الترويج للفرص الاستثمارية، أو غيرها من الأنشطة الداعمة لبيئة الاستثمار.

من جانبه أكد وليد الرشيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، أن الأنشطة الحرفية ستكون جزءا رئيسيا من أنشطة المنطقة الاستثمارية بمركز الصف، للاستفادة من تميز محافظة الجيزة بالصناعات اليدوية والتراثية التي تتوارثها الأجيال، خاصة في قرى كرداسة والحرانية، وكذا وفرة الأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب دور هذه الصناعات في الترويج للمقاصد السياحية بمحافظة الجيزة.

وأكد محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث سيضم العديد من التخصصات الطبية، وسيستضيف كبار الأطباء من دول العالم المختلفة، ما يجعل المشروع وجهة عالمية للسياحة العلاجية تدر دخلا مستداما من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توظيف مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة.

ومن المقرر أن يقدم المنتجع أنشطة متكاملة لجميع الزوار من المصريين والأجانب بما يحسن صحتهم الجسدية والنفسية، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة والضيافة، مع توفير وسائل انتقال مختلفة مما يضمن تقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار، حيث من المخطط أن يستفيد المنتجع من الموقع المتميز للمنطقة الاستثمارية في توفير خدمات النقل النهري والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائي.

وسيضم المنتجع عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل للتحاليل، وعيادات تجميلية، وفنادق للإقامة، ومطاعم، ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.