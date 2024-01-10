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فنادق دبي
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سياحة

نمو إيرادات الفنادق الإماراتية 27% إلى 32.2 مليار درهم

خلال أول تسعة أشهر من 2023

دبي - العربية.نت
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نمت إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال أول تسعة أشهر من 2023 بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 32.2 مليار درهم.

ووصل عدد النزلاء إلى 20 مليون شخص خلال نفس الفترة، بنمو 12% على أساس سنوي، ليبلغ معدل الإشغال الفندقي 75%، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

وتستهدف الإمارات الوصول بمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

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