وزير النقل الأميركي: طائرات بوينغ "737 ماكس 9" ستظل متوقفة عن الطيران

قال وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، إن طائرات بوينغ 737 ماكس 9 ستظل متوقفة عن الطيران حتى يرى المنظمون أنها آمنة 100%.

وأضاف وزير النقل الأميركي أن هذا يعني العثور على أي شيء يتعلق بهذه المشكلة وإصلاحه، سواء كان مرتبطًا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جانب أي شيء يظهر في عمليات التفتيش.

وقالت مجموعة ألاسكا إيرلاينز، إنها ستعلق جميع الرحلات الجوية لطائرات بوينع 737 ماكس 9 خلال الأيام الثلاثة المقبلة في انتظار تعليمات من صانع الطائرات وهيئات تنظيم السلامة الأميركية بشأن عمليات التفتيش.

وأضافت الشركة أن القرار يعني إلغاء ما بين 110 إلى 150 رحلة يوميا.