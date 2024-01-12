اتفاق بين الإمارات وكوسوفو لإعفاء متبادل من تأشيرات الدخول

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكوسوفو مذكرة تفاهم، لإعفاء متبادل من تأشيرات الدخول، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإماراتي، الخميس.

وأوضحت وكالة "وام" أنه بموجب الاتفاق "يعفى مواطنو دولة الإمارات... من تأشيرة الدخول إلى كوسوفو، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، وبالمقابل يعفى مواطنو كوسوفو... من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات".

وأضافت أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيرته دونيكا غيرفالا شوارتز أكدا خلال اتصال "أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما".

وأعلن إقليم كوسوفو الذي يشكّل الألبان غالبية سكّانه استقلاله عن صربيا في 2008، بعد عقد من حرب دامية بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية.

ويبلغ عدد سكان الإقليم 1.8 مليون نسمة يشكّل الألبان غالبيتهم العظمى، بينما يبلغ عدد الصرب فيه حوالى 120 ألف نسمة ويتركزون في شماله.

والإمارات هي من نحو 100 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، أبرزها الولايات المتحدة و22 من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اتفاق أبوظبي وبريشتينا بعد دخول نظام إعفاء يسمح لحاملي جوازات سفر كوسوفو بدخول منطقة شينغن بدون تأشيرات، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الحالي.