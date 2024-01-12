اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الإمارات سياحة
سياحة الإمارات
سياحة

اتفاق بين الإمارات وكوسوفو لإعفاء متبادل من تأشيرات الدخول

دخول نظام الإعفاء حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الجاري

دبي - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكوسوفو مذكرة تفاهم، لإعفاء متبادل من تأشيرات الدخول، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإماراتي، الخميس.

وأوضحت وكالة "وام" أنه بموجب الاتفاق "يعفى مواطنو دولة الإمارات... من تأشيرة الدخول إلى كوسوفو، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، وبالمقابل يعفى مواطنو كوسوفو... من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات".

وأضافت أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيرته دونيكا غيرفالا شوارتز أكدا خلال اتصال "أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما".

السعودية.. إطلاق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية.. إطلاق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي

وأعلن إقليم كوسوفو الذي يشكّل الألبان غالبية سكّانه استقلاله عن صربيا في 2008، بعد عقد من حرب دامية بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية.

ويبلغ عدد سكان الإقليم 1.8 مليون نسمة يشكّل الألبان غالبيتهم العظمى، بينما يبلغ عدد الصرب فيه حوالى 120 ألف نسمة ويتركزون في شماله.

والإمارات هي من نحو 100 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، أبرزها الولايات المتحدة و22 من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اتفاق أبوظبي وبريشتينا بعد دخول نظام إعفاء يسمح لحاملي جوازات سفر كوسوفو بدخول منطقة شينغن بدون تأشيرات، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط