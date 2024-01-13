"بوينغ 737 ماكس".. عودة رحلة طيران يابانية بسبب خلل خطير

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن شركة طيران عموم اليابان أعادت اليوم السبت رحلة محلية إلى المطار الذي أقلعت منه بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة الطيار في الطائرة، وهي من طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، أثناء تحليقها في الجو.

وأضافت الوكالة نقلا عن شركة الطيران أن الرحلة 1182 كانت في الطريق إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو في حوالي الساعة 11:20 صباحا (02:20 بتوقيت غرينتش)، وقالت إنه لم تحدث إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة، وفق "رويترز".

ومطلع العام الحالي، أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية توقف بعض طائرات 737 ماكس 9 لفحص السلامة بعد انفجار جزء من جسم الطائرة.

من جانبه، قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إن حادث طائرة بوينغ 737 ماكس في الخامس من يناير يمثل انتكاسة للشركة المصنّعة، في الوقت الذي تسعى فيه لتحسين العمليات.

وأكد كلارك أن بوينغ تواجه مشاكل في مراقبة الجودة منذ فترة طويلة وهو ما يتمثل في الحادث الأخير.

وتواجه شركة بوينغ أزمات متلاحقة بسبب طائرة "بوينغ 737 ماكس" منذ العام 2018، بدأت مع تحطم طائرة لشركة "Lion Air" في إندونيسيا ومقتل جميع الركاب البالغ عددهم 189 شخصا.

وفي 2019 تحطمت طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية ومقتل جميع الركاب وعددهم 157راكباً، وأيضا في العام ذاته، أصبحت هيئة تنظيم الطيران في الصين أول هيئة في العالم توقف تشغيل طائرات "ماكس".

تبعها في عام 2020 تعليق إنتاج طائرة 737 لمدة 4 أشهر، وهو أكبر توقف في الإنتاج منذ 20 عاما.

وتم وقف تسليم طائرات 737 ماكس في أبريل 2021 بسبب مشاكل كهربائية في أسطولها.

وفي عام 2022 رفضت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بعض المستندات المقدمة لمراجعة شهادات طائرة 737 ماكس 7.

وجرى وقف تسليم بعض طائرات ماكس 737 للتعامل مع مشكلة جديدة تتعلق بالجودة في 2023.