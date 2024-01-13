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اقتصاد أميركا

عاصفة ثلجية في أميركا تتسبب بإرجاء 7600 رحلة طيران

العاصفة تجتاح الغرب الأوسط الأميركي وتقطع الكهرباء عن الآلاف

دبي - العربية.نت
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أرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل ذلك الطائرات التي مُنعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.

وتسببت عاصفة ثلجية شتوية شديدة تتحرك عبر الغرب الأوسط الأميركي في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك في ولايتي ويسكونسن وميشيغان أمس الجمعة قبل توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيغان، وفقا لبيانات من موقع يتتبع ويسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة، وفق "رويترز".

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وفي ولاية ويسكونسن انقطعت الكهرباء عن 102692 مشتركا بحلول منتصف ليل الجمعة.

وتأتي العاصفة قبل ما سيكون على الأرجح أبرد طقس تشهده البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

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