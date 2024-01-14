ارتفاع إيرادات الفنادق في عُمان 26.6% إلى 204 ملايين ريال بنهاية نوفمبر

بلغت إيرادات الفنادق ذات تصنيف من (3 ـ 5) نجوم بسلطنة عُمان نحو 204 ملايين و187 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بـ 161 مليونا و262 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2022 وبارتفاع نسبته 26.6%، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما ارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 30.3%، مسجلا بنهاية نوفمبر 2023م نحو مليون و883 ألفًا و993 نزيلا مقارنة بمليون و446 ألفًا و189 نزيلًا في الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما سجلت نسبة الإشغال نموًّا بـ 9%.

وبينت الإحصاءات أن عدد النزلاء العمانيين بلغ 716 ألفا و585 نزيلا بارتفاع 11.3%،، فيما ارتفع كذلك عدد النزلاء الخليجيين بـ 27.9%، مسجلا 185 ألفا و671 نزيلا. وارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 47.1%، ليبلغ 447 ألفا و33 نزيلًا.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد النزلاء من الأميركيين بلغ 52 ألفًا و21 نزيلًا فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 10 آلاف و588 نزيلا بنسبة نمو قدرها 35.6%، كما ارتفع عدد النزلاء الآسيويين بـ 41.8%، ليبلغ 270 ألفا و320 نزيلا ومن أوقيانوسيا 40 ألفا و188 نزيلا بارتفاع نسبته 165.4%.