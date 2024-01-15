الأميركيون يتجنبون السفر المحلي بسبب حرب غزة.. فما القصة؟

كشفت نتيجة استطلاع، لآراء نحو 2200 أميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، أن واحد من كل خمسة أشخاص قاموا بتأخير أو إعادة جدولة أو إلغاء حجز سفر باعتبار الحرب بين إسرائيل وحماس كنتيجة مباشرة للقرار.

وقال المشاركون في مسح "Morning Consult"، بحسب تقرير "CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business"، إن هذه الخطط تشمل زيارات إلى الشرق الأوسط (12%) وشمال أفريقيا (7%)، بالإضافة إلى أوروبا الغربية (14%)، بحسب الاستطلاع. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن الجزء الأكبر من الإلغاءات – بنسبة 41% – كانت لرحلات محلية داخل الولايات المتحدة.

وأرجع التقرير السبب الذي يجعل الأميركيين يشعرون بعدم الارتياح يشأن السفر داخل بلادهم إلى المخاوف المتعلقة بالكراهية.

تفاقمت التوترات منذ بدء الحرب في أميركا حيث وصلت إلى حرم الجامعات وأماكن العمل، مما أدى إلى إبلاغ العديد من الدول والمناطق عن ارتفاع في جرائم الكراهية.

وذكر التقرير أن تحذير السفر حول العالم، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بعد أسبوعين من 7 أكتوبر، ربما أثر على ثقة المسافرين أيضًا. وأكد حوالي 62% من المستطلعين ذلك.

انخفض السفر الداخلي في الولايات المتحدة في الربع الأخير من عام 2023 إلى أقل من مستويات عام 2019، وفقًا لشركة "ForwardKeys". وقالت الشركة إن الانكماش حدث بعد اندلاع الحرب.

بينما ارتفع عدد الوافدين الدوليين إلى المنطقة في الربع الرابع من عام 2023. ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدد زوار المملكة العربية السعودية إلى مستويات عام 2019، وفقًا لـ"ForwardKeys".

وانخفضت مبيعات تذاكر الطيران من أميركا إلى الشرق الأوسط - التي تم شراؤها بعد الحرب - بنسبة 6% عن عام 2019، مع انخفاض المشتريات إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8%، والمغرب 15%، وتركيا 17%، ومصر 21%. وكانت التذاكر إلى الأردن هي الأكثر تأثراً، حيث انخفضت بنسبة 50% عن مستويات عام 2019.

وانخفضت توقعات السفر المحلي في الولايات المتحدة للربع الأخير من عام 2023، في 8 أكتوبر أي بعد يوم من اندلاع التوترات بين حماس وإسرائيل، من نمو بنسبة 4% لتتحول إلى انخفاض بنسبة 5%، "مما يسلط الضوء على تأثير الحرب المستمر في إسرائيل"، بحسب أوليفييه بونتي، نائب رئيس قسم تحليل البيانات في "ForwardKeys".

كما وصف تقرير السفر لعام 2024 الصادر من "Zicasso" الصراع الجيوسياسي بأنه أحد أهم ثلاث عقبات أمام حجوزات السفر هذا العام.

وفي استطلاع شمل 200 متخصص في السفر العالمي، قال 18% منهم إن عدم اليقين وقضايا السلامة في مناطق معينة قد تثني المسافرين عن الحجز.

ومع ذلك، وفقا لـ"مورنينج كونسلت"، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تقلل من الاهتمام بالسفر إلى المنطقة "لأشهر وحتى لسنوات قادمة".